Frontalkollision in Breitenbach: 65-jährige Autofahrerin verletzt

Breitenbach am Inn – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Unterinntalstraße (L211) in Breitenbach ist am Dienstagabend eine 65-jährige Einheimische verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Ein 47-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw in Richtung Mariastein unterwegs, als sein Fahrzeug auf der winterlichen Fahrbahn ins Rutschen geriet. In der Folge kam der Wagen auf die Gegenfahrbahn, berichtet die Polizei. Der Mann kollidierte frontal mit der entgegenkommenden 65-Jährigen.