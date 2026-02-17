Polizei sucht Besitzer gestohlener Fahrräder im Oberland

Pfunds – Nach der Sicherstellung mehrerer mutmaßlicher Diebesgüter Ende Jänner in Pfunds bittet die Polizei weiterhin um Hinweise zu zwei Fahrrädern. Die Besitzer, vermutlich aus den Bezirken Imst oder Landeck, konnten bisher nicht gefunden werden. Bei den Rädern handelt es sich um ein E-Bike der Marke Scott sowie ein Mountainbike der Marke Trek:

© Polizei

Besonders auffällig ist ein Aufkleber mit der Aufschrift „Peto Bike“ – einem Bikeshop in Zams. © Polizei

Die Polizei ersucht mögliche Besitzer oder Personen, die Hinweise zu den Fahrrädern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Pfunds unter der Telefonnummer 05913/7146 zu melden.

Bei Kontrolle erwischt

Wie berichtet, hatten Beamte am 29. Jänner im Zuge einer Kontrolle auf der Reschenstraße (B180) einen 41-jährigen litauischen Staatsbürger angehalten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten im Fahrzeug mehrere Gegenstände, darunter zwei Fahrräder, Kleidungsstücke und Lebensmittel, die sich im Zuge der Ermittlungen verschiedenen Diebstählen im Bezirk Imst zuordnen ließen.