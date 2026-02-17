Warum Kate aufgehört hat zwischen William und Harry zu vermitteln

Eine neue Biografie des Royal-Experten Russell Myers gibt Einblicke in die schwierige Beziehung zwischen Harry und William und klärt, welche Rolle Kate dabei spielt.

Sie gilt als umsichtig, diplomatisch und sanft. Das sind die Attribute, die Prinzessin Kate von der britischen Presse gerne zugeschrieben werden. Dazu passt eine Theorie, die jetzt in einem neuen Buch behauptet wird.

Beliebt: Kate macht ein Selfie mit einem Fan in Nottingham. © IMAGO/i Images

Die Ehefrau des Prince of Wales hätte jahrelang versucht, in der konfliktreichen Beziehung zwischen William und seinem jüngeren Bruder Harry für Frieden zu sorgen.

Spannungen wurden stärker

In seinem Buch „William and Catherine: The Intimate Inside Story“, das am 26. Februar erscheint (Penguin Random House) und aus dem die britische Tageszeitung The Mirror vorab Auszüge veröffentlicht hat, schildert Myers einen allmählichen Wandel. Zu Beginn habe Kate die Spannungen zwischen den Brüdern noch als Zeichen von „Unreife oder Sturheit auf beiden Seiten“ betrachtet – etwas, das sich mit ausreichend gutem Willen beheben ließe.

Kate (l.) mit ihrem Ehemann William gemeinsam mit Harry und Ehefrau Meghan bei der Beisetzung von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022. © IMAGO/i Images

Harter Umgang mit Personal

Erste Risse bekam ihre Strategie laut Myers mit der Hochzeit von Harry und Meghan Markle im Jahr 2018. Dabei sei es Kate um grundsätzliche Dinge innerhalb des Palasts gegangen. Besonders der Umgang mit den Mitarbeitern habe Kate getroffen. Myers beschreibt zwei Lager innerhalb des Hofstaats: „Auf der einen Seite hatte man die Leute, denen etwas an den Mitarbeitern lag, die wollten, dass sie ihre Arbeit gern machten. Auf der anderen Seite war jeden Tag etwas anderes. Nichts war je gut genug, es gab ständig Beschwerden. Es war ermüdend.“

Kate sah den Bruch voraus