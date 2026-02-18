Wie war das möglich?
Finanzdesaster in Matrei in Osttirol: Auch Platter und Tratter sollen aufklären
Mit Schulden von 36,5 Mio. Euro schlitterte die Kommune fast in die Pleite. Jetzt wird diskutiert, ob die Gemeindeaufsicht mehr Befugnisse benötigt.
Der Bundesrechnungshof hat in seinem jüngsten Bericht die langjährige budgetäre Misswirtschaft in Matrei in Osttirol scharf kritisiert. 2022 war die Gemeinde mit Schulden von 36,5 Mio. Euro faktisch insolvent. Opposition will über Finanzdesaster auch mit dem Alt-Landeshauptmann reden.