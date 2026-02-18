Täter flüchteten

Schlägerei mit zwölf Beteiligten in Sölden: Zwei Verletzte

Im Ortsgebiet von Sölden ist es am Dienstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen niederländischen Staatsbürgern gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Laut Zeugenaussagen sollen gegen 19.40 Uhr rund zehn bislang unbekannte Täter auf zwei Männer eingeschlagen haben. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, verweigerten jedoch den Transport in ein Krankenhaus.

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die mutmaßlichen Angreifer. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur Identität der Täter sowie zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an. (TT.com)

Mehr dazu:

undefined

Zählt nur das „schnelle Geld“?

Brandbrief an den Landesrat: Tiroler Hotelier hat genug von Après-Ski-Exzessen

undefined

Erneut Schlägerei in Ski-Mekka

Alkohol als Aggressionsturbo beim Après Ski: Zunge und Fäuste sitzen locker

undefined

Von Freunden reanimiert

24-Jähriger brach nach Besuch von Après-Ski-Lokal in St. Anton bewusstlos zusammen

undefined

Eskalation beim Après-Ski

50-Jähriger schlug zwei Männern in St. Anton Bierglas ins Gesicht und kassierte Faustschläge