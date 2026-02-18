Schlägerei mit zwölf Beteiligten in Sölden: Zwei Verletzte

Im Ortsgebiet von Sölden ist es am Dienstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen niederländischen Staatsbürgern gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Laut Zeugenaussagen sollen gegen 19.40 Uhr rund zehn bislang unbekannte Täter auf zwei Männer eingeschlagen haben. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, verweigerten jedoch den Transport in ein Krankenhaus.

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die mutmaßlichen Angreifer. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur Identität der Täter sowie zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an. (TT.com)