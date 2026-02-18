Verjüngung an der Spitz des VST

Hofübergabe bei Spendenkönigen: Martin Eberl neuer Präsident

Fidji Fiala übergab bei der Vollversammlung das Amt des Präsidenten an Martin Eberl (r.). Fiala wurde für seinen Einsatz in den vergangenen mehr als 20 Jahren zum Ehrenpräsidenten ernannt.
© VST
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Nach fast 25 Jahren gibt es beim Vertreterstammtisch Kitzbühel einen Generationenwechsel. Der Verein hat in den 25 Jahren 4,1 Mio. Euro an Spenden gesammelt und verteilt. Der ehemalige Präsident Fidji Fiala zieht sich aus der Führung zurück.

