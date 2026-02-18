Kommentar

Die Befragung, die nur der ÖVP-Chef wollte

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Bundeskanzler Christian Stocker hat die Koalition mit seiner Volksbefragungs-Ansage in ein Patt manövriert. Leidtragende sind die Sicherheit und die Wehrpflichtigen.