Shia LaBeouf nach Schlägerei in New Orleans festgenommen

Dem 39-jährigen Schauspieler werde vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben, teilte die örtliche Polizei mit.

New Orleans – US-Schauspieler Shia LaBeouf ist in New Orleans festgenommen worden. Dem 39-Jährigen werde vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben, teilte die örtliche Polizei mit. Er solle nun wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Eine dpa-Anfrage an das Management des Schauspielers blieb zunächst unbeantwortet.

Die Polizei wurde demnach in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) wegen eines Angriffs auf zwei Männer verständigt. LaBeouf habe in einer nicht näher bezeichneten Einrichtung für Unruhe gesorgt. Ein Mitarbeiter habe versucht, den Schauspieler des Lokals zu verweisen. LaBeouf habe den Mann dann mehrfach mit „geballten Fäusten“ geschlagen und später einer weiteren Person auf die Nase geschlagen. Der Schauspieler sei später zur Behandlung unbekannter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und nach seiner Entlassung festgenommen worden.