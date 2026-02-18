Streit um Gewerbegebiet
Schlappe für St. Johanner Bürgermeister beim Höchstgericht
Im Bereich von Unterbürg will die Gemeinde St. Johann ein 7,5 Hektar großes Gewerbegebiet errichten. Doch eine Mehrheit der Bevölkerung sprach sich dagegen aus.
© Theresa Aigner
Bürgermeister Stefan Seiwald wollte die letztlich im März des Vorjahres durchgeführte Volksbefragung zum Gewerbegebiet Unterbürg untersagen. Das Landesverwaltungsgericht kippte den negativen Bescheid, der Verfassungsgerichtshof wies jetzt Seiwalds Beschwerde zurück.