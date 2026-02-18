Europäische Umfrage
Neue Lawinenskala: Wie die Gefahr in Zukunft verständlicher kommuniziert werden soll
Die fünfteilige Skala bleibt erhalten - im Detail wird sich ab dem Winter 2027/28 vieles ändern, erklärt Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst.
© Liebl Daniel
Während die Lawinenwarnstufe in weiten Teilen Tirols aktuell die zweithöchste Stufe erreicht hat, arbeiten die Warndienste an einer Weiterentwicklung der fünfteiligen Skala. Christoph Mitterer vom LWD Tirol erklärt, was das Ziel dahinter ist und ab wann sie zur Anwendung kommt.