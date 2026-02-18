Neue Lawinenskala: Wie die Gefahr in Zukunft verständlicher kommuniziert werden soll

Während die Lawinenwarnstufe in weiten Teilen Tirols aktuell die zweithöchste Stufe erreicht hat, arbeiten die Warndienste an einer Weiterentwicklung der fünfteiligen Skala. Christoph Mitterer vom LWD Tirol erklärt, was das Ziel dahinter ist und ab wann sie zur Anwendung kommt.