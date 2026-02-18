Shiffrin im Olympia-Slalom klar auf Goldkurs, Österreichs Damen mit Rückstand

Letztes Skirennen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina. Und für US-Ski-Queen Mikaela Shiffrin könnte es zum Abschluss doch noch mit Gold klappen. Nach dem ersten Durchgang führt sie klar vor der Deutschen Lena Dürr und der Schwedin Cornelia Öhlund.

US-Skistar Mikaela Shiffrin ist auf dem besten Weg, ihr seit den Peking-Spielen 2022 anhaltendes Olympia-Trauma abzulegen. Die 30-Jährige dominierte am Mittwoch in Cortina d'Ampezzo zum Abschluss der Alpin-Bewerbe den ersten Slalom-Durchgang mit 0,82 Sek. Vorsprung auf die zweitplatzierte Deutsche Lena Dürr.

Huber und Truppe mit mehr als 1,5 Sekunden Rückstand

Die vier Österreicherinnen um die Flachau-Dritte Katharina Truppe fassten Rückstände von mehr als 1,5 Sekunden aus. Der zweite Lauf ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Als Beste in Rot-Weiß-Rot lag Teamkombi-Olympiasiegerin Katharina Huber 1,55 Sek. zurück, Truppe neun Hundertstel mehr. Sie lagen nach 50 Läuferinnen auf den Rängen neun und zehn. Bei einer halben Sekunde Rückstand auf die drittplatzierte Schwedin Cornelia Öhlund (+1,00) bestehen aber in der Entscheidung noch Medaillenchancen.

Österreicherinnen hadern mit dem ersten Lauf

„Ich wollte es mit der frechen Linie probieren, das ist ein bisschen zu viel gewesen“, bezog sich Huber im ORF auf in der Start-Passage aufgetretene Probleme. „Der Mittelteil war sehr okay, herunten habe ich mir auch nicht ganz zugetraut.“

Truppe meinte, im oberen Teil eine zu runde Linie gehabt zu haben. „Da habe ich gleich eine Packung bekommen. Das Finish war auch nicht das beste. So lässt sich der Rückstand erklären.“

Katharina Gallhuber, Olympia-Dritte 2018, fand nicht zur Form und fuhr 2,57 Sek. zurück über die Ziellinie, bei Lisa Hörhager waren es gar 3,00 Sekunden.

Titelverteidigerin Vlohova mit Comeback

Nur 14 Hundertstel schneller war Petra Vlohova, die slowakische Titelverteidigerin gab nach langer Verletzungspause und mehr als zwei Jahren infolge eines Kreuzbandrisses und schwieriger Gesundheitslage bei Olympia das von ihr ersehnte Comeback.