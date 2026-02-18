Zwei Frauen verletzt

Unfall mit vier Fahrzeugen am Zirler Berg: Straße war stundenlang gesperrt

Bei winterlichen Fahrverhältnissen kam es zu dem Unfall.
© Liebl Daniel

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561