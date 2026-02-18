Was bedeutet „Verzicht“?

So fastet Tirol: Von Online-Shopping bis zu Alkohol, Kaffee, Snacks und Süßem

„Klassisches Fasten“, also der Verzicht auf deftige Speisen, Alkohol und Co. ist nicht mehr so stark verbreitet. Dennoch nutzen viele die Fastenzeit um persönliche Ziele zu erreichen.
© iStock

Der „Dry January“ – also der Verzicht auf Alkohol im Jänner – gehört auch in vielen Tiroler Haushalten inzwischen zum Start ins neue Jahr dazu. Welchen Stellenwert hat heutzutage aber der römisch-katholische Vorgänger all dieser Trends, die Fasten- bzw. österliche Bußzeit? Die TT hat sich in Tirol umgehört, worauf bis Ostern verzichtet wird.

