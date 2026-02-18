Minister kommt am 11. März
Unmut über Hanke wächst: Verkehrspolitik mit längst überholten Prognosen
Der Transit ist eine Dauerbaustelle. Das wissen LH Anton Mattle, Verkehrsminister Peter Hanke, der sich derzeit Kritik der Tiroler Oppositionsparteien gefallen lassen muss, und Verkehrslandesrat René Zumtobel (v.l.).
© Land Tirol/Hörmann
Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) operiert mit Verlagerungszahlen am Brenner, die von der Realität allerdings noch weit entfernt sind. Am 11. März wird er in Innsbruck mit Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) aktuelle verkehrspolitische Herausforderungen besprechen.