Unmut über Hanke wächst: Verkehrspolitik mit längst überholten Prognosen

Der Transit ist eine Dauerbaustelle. Das wissen LH Anton Mattle, Verkehrsminister Peter Hanke, der sich derzeit Kritik der Tiroler Oppositionsparteien gefallen lassen muss, und Verkehrslandesrat René Zumtobel (v.l.).
© Land Tirol/Hörmann
Peter Nindler

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) operiert mit Verlagerungszahlen am Brenner, die von der Realität allerdings noch weit entfernt sind. Am 11. März wird er in Innsbruck mit Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) aktuelle verkehrspolitische Herausforderungen besprechen.