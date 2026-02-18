Tiroler Tageszeitung ist weiterhin österreichweit die Nr.1 bei Paid Content

tt.com Plus punktet mit 18,5 % Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Die Nachfrage nach exklusiven Inhalten auf tt.com und die Bereitschaft, dafür zu bezahlen, steigen kontinuierlich. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK), wonach die tt.com Plus Abonnements im Jahresvergleich um 18,5 % auf durchschnittlich 10.984 gesteigert wurden.

Mit diesem Ergebnis festigt die Tiroler Tageszeitung ihre führende Position unter den bezahlten Online-Angeboten österreichischer Tageszeitungen.

Die Auflagen-Highlights der Tiroler Tageszeitung im Überblick:

Marktführerin in Tirol Mit einer verbreiteten Auflage von 69.521 Exemplaren (Mo-Sa) und 77.746 (So) ist und bleibt die TT die klare Nr. 1 unter den Tageszeitungen in Tirol.

Wachstum bei „tt.com Plus“ Seit Einführung der Paywall 2021 zeigt das Paid-Content-Angebot ein starkes und kontinuierliches Wachstum, zuletzt stiegen die Abonnements um 18,5 % im Vorjahresvergleich.

Steigerung bei ePaper Reine ePaper-Abos verzeichnen laut ÖAK eine Steigerung um 15 Prozent auf 6.855 Abonnements. Berücksichtigt sind hier ausschließlich Digital-Only Abos, ohne die in den TT-Vollabonnements integrierten Zugänge zum Digitalangebot der TT.

Hohe Leserbindung 94 % aller verkauften TT-Exemplare sind Abonnements, was die ungebrochen große Treue der Leserschaft zu ihrem Nachrichtenangebot unterstreicht.

Moser Holding-CEO Silvia Lieb: „Das Vertrauen, das uns die Leserinnen und Leser auch durch die kontinuierlich wachsende Zahl an Digital-Abonnements entgegenbringen, ist die schönste Bestätigung für unsere konsequente Investition in hochwertigen Journalismus und nutzerfreundliche digitale Angebote.“

TT-Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur Matthias Krapf und TT-Chefredakteur Marco Witting: „Ob als ePaper oder als tt.com Plus-Abo: Immer mehr Tirolerinnen und Tiroler entscheiden sich für ein digitales TT-Abo. Dieses positive Feedback aus dem Markt weist in die Zukunft. Es ist für uns der größte Ansporn, unseren Weg der besten Informationen aus und für Tirol konsequent weiterzugehen.“