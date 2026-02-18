James Van Der Beek gab seiner Frau kurz vor seinem Tod noch einmal das Ja-Wort

Der „Dawson's Creek“-Star und seine Ehefrau erneuerten kurz vor dessen Ableben ihr Ehegelübde. Der Schauspieler starb vergangene Woche an einer Krebserkrankung.

James Van Der Beek und seine Frau Kimberly haben sich laut einem Bericht kurz vor dem Tod des „Dawson's Creek“-Stars noch einmal das Ja-Wort gegeben. „Wir haben uns zwei Tage davor dazu entschieden und unsere Freunde besorgten uns neue Ringe, füllten unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen, und wir erneuerten unser Gelübde vom Bett aus“, sagte Kimberly Van Der Beek dem Promiblatt People.

Die Zeremonie sei „schlicht, schön und bewegend“ gewesen. Die Familie und enge Freund:innen seien bei der Feier dabei gewesen. Ein befreundeter Musiker spielte das Stück „Somewhere Over the Rainbow“. Auch über Zoom schauten Freunde zu.

Der Schauspieler starb vor einer Woche

Der US-Schauspieler starb vor einer Woche im Alter von 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook in Israel. Dort lernten die beiden sich ein Jahr zuvor kennen. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Buben. Die Hit-Serie „Dawson's Creek“ machte Van Der Beek über Nacht zum Teenie-Star.

Hohe Kosten für die medizinische Behandlung

Auf einer Crowdfunding-Plattform wurden seit dem Tod des Schauspielers bereits über 2,5 Millionen Dollar für die Familie Van Der Beek gesammelt. Laut der Beschreibung auf der Seite sei das Spendenvorhaben gestartet worden, weil die Kosten der medizinischen Behandlung die Mittel der Familie aufgebraucht hätten. (TT.com, APA)