Am Abstellgleis des Verkehrsministers

Mit der Einführung des Lkw-Nachtfahrverbots wurden 1989 erstmals verkehrsbeschränkende Regelungen auf den Tiroler Transitrouten erlassen. Fast 38 Jahre später beruft sich Tirol nach wie vor auf Notwehrmaßnahmen, eben auf das Nachtfahrverbot oder Beschränkungen beim Gütertransport mit dem sektoralen Lkw-Fahrverbot für bahntaugliche Güter. Wie sieht es dabei mit der Unterstützung der Bundesregierung aus? Aktuell wächst nämlich die Kritik an der Passivität von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), hinter vorgehaltener Hand wird ihm Halbherzigkeit vorgeworfen.