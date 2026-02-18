60-jähriger Mann in Oberösterreich soll Frau und sich selbst erschossen haben

Feldkirchen bei Mattighofen – In Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) ist am Mittwoch ein Ehepaar erschossen aufgefunden worden. Es deute alles darauf hin, dass der Mann seine Frau getötet und dann Suizid begangen habe, so die Polizei. Hintergrund der Tat dürfte eine Krankheit gewesen sein, Details waren vorerst aber nicht bekannt.