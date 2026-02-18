Tot in Wohnhaus gefunden
60-jähriger Mann in Oberösterreich soll Frau und sich selbst erschossen haben
Feldkirchen bei Mattighofen – In Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) ist am Mittwoch ein Ehepaar erschossen aufgefunden worden. Es deute alles darauf hin, dass der Mann seine Frau getötet und dann Suizid begangen habe, so die Polizei. Hintergrund der Tat dürfte eine Krankheit gewesen sein, Details waren vorerst aber nicht bekannt.
Die Eheleute sollen um die 60 Jahre alt gewesen sein. Die Mutter der Frau, die im selben Haus wohnt, hatte sich Sorgen gemacht und sei nachsehen gegangen. Angehörige haben die Leichen dann gefunden, so die Polizei. (APA)
📞 Hilfe für Opfer von Gewalt
Sie erfahren Gewalt?