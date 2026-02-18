Von der Planung bis zum Gipfel

Ein erfolgreiches Team-Event braucht mehr als gute Stimmung und ein unterhaltsames Programm.

Von Guido Walch

Wer echte Wirkung und nachhaltige Ergebnisse erzielen will, sollte die gemeinsame Zeit mit dem Team ganz bewusst gestalten. In Tirol liegt der Vergleich mit einer Bergtour nahe: Auch hier zählen die richtige Route, das passende Tempo und gegenseitiges Vertrauen, um sicher ans Ziel zu kommen.

Eine klare Route festlegen

Wie bei einer Bergtour entscheidet auch bei einem Workshop oder Seminar die Vorbereitung über Erfolg oder Misserfolg. Welche Themen sollen im Mittelpunkt stehen? Welche Ergebnisse sollen am Ende vorliegen? Reicht ein Tag oder ist eine mehrtägige Klausur zielführender? In Tirol finden Unternehmen nicht nur eine große Bandbreite an geeigneten Locations – von modernen Tagungshotels bis zu abgeschiedenen Almhütten –, sondern auch erfahrene Profis für Moderation und Eventorganisation, die dabei helfen, den Weg zu definieren.

Das richtige Tempo finden

Die ersten Höhenmeter sind oft die anstrengendsten – auch im übertragenen Sinne. Teams brauchen Zeit, um sich in einem neuen Setting zurechtzufinden. Eine gemeinsame Zielsetzung, eine vertrauensvolle Atmosphäre, ausreichend Raum und bewusste Pausen helfen, ins richtige Tempo zu finden. In Tirol reicht oft schon ein kurzer Spaziergang mit Blick auf die Berge, um wieder mit frischem Fokus und neuer Energie weiterzuarbeiten.

Vertrauen als Erfolgsschlüssel

In einer Seilschaft zählen nicht nur Technik und das Können der Einzelnen. Entscheidend ist das Vertrauen in die Gruppe. Dasselbe gilt auch für Unternehmen – denn Studien zeigen: Der wichtigste Faktor für erfolgreiche Teams ist die „psychologische Sicherheit“. Darunter versteht man eine Atmosphäre, die von Respekt und Vertrauen geprägt ist, in der jedes Teammitglied Fragen stellen und Ideen einbringen kann, ohne negative Reaktionen befürchten zu müssen. In einer neuen Umgebung fällt es vielen leichter, Hürden abzubauen, Herausforderungen anzupacken und neue Verbindungen einzugehen.

Impulse nutzen

Bei einer Bergtour bleibt nicht nur der Gipfel in Erinnerung, sondern auch die Gespräche unterwegs, eine ungeplante „Abkürzung“ oder das gemeinsame Lösen von Herausforderungen. Ähnlich ist es bei Team-Events in Tirol: Die produktivsten und nachhaltigsten Momente entstehen oft abseits der offiziellen Agenda. Eine Wanderung kann ein schwieriges Thema in Bewegung bringen, das gemeinsame Abendessen den Wissenstransfer im Team fördern und eine geführte Aktivität in der Natur neue Perspektiven eröffnen.

© Alpachtal Tourismus/Bernhard Berger

Kein Ende am Gipfel

Erfahrene Bergsteiger reflektieren nach der Tour, was funktioniert hat, was verbessert werden kann und wie sie das Erlebte für zukünftige Herausforderungen nutzen. Genauso sollte auch ein Team-Event verstanden werden: nicht als einmaliges Erlebnis, sondern als strategischer Baustein in der Entwicklung von Teams und Führungskultur. Ein gelungenes Team-Event in Tirol hinterlässt Erkenntnisse und Impulse, die in den Arbeitsalltag übertragen werden und dort langfristig Wirkung entfalten können.