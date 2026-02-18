Auch Olga Reisner geladen
Causa Matrei: Opposition bereitet großes Hearing im März vor, U-Ausschuss im Gespräch
Sie fordern, dass die ÖVP Verantwortung übernimmt: Gebi Mair (Grüne), Markus Sint (Liste Fritz), Markus Abwerzger (FPÖ) und Birgit Obermüller (NEOS).
© NEOS
Nach dem vernichtenden Rechnungshof-Bericht über die Matreier Finanzen schließen sich FPÖ, Liste Fritz, Grüne und NEOS gegen das „System ÖVP“ zusammen, das Ex-Bürgermeister Köll freie Hand gelassen habe. Im Juni sollen sich Köll und andere Beteiligte vor dem Finanz-Kontrollausschuss äußern. Die Liste Fritz kann sich auch einen U-Ausschuss vorstellen.