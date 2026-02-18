Monatelang mit Gratis-Skitickets gehandelt: 30-jähriger Betrüger ging Tiroler Polizei ins Netz
Einer Betrugsserie in mehreren Tiroler Skigebieten hat die Polizei nun ein Ende gesetzt. Ein 30-jähriger Deutscher erschlich sich über zwei Monate lang mit falschen Ausweisen kostenlose Skitickets und verkaufte diese. Der Mann ist geständig.
Die Polizei hat einer monatelangen Betrugsserie in mehreren Tiroler Skigebieten ein Ende gesetzt. Wie die Polizei per Aussendung am Mittwoch berichtet, erschlich sich ein 30-jähriger Deutscher systematisch mit gefälschten Ausweisen kostenlose Skitickets, die er anschließend mit Gewinn weiterverkaufte. Der Mann wurde ausgeforscht und ist geständig.
Der Mann war im Zeitraum von Mitte Dezember 2025 bis Mitte Februar 2026 in verschiedenen Skigebieten in ganz Tirol aktiv. An den Kassen legte er gefälschte Ausweise vor, um so an Gratistickets zu kommen. Diese verkaufte er anschließend an bislang unbekannte Personen. Laut Beamten zeigt sich der Mann geständig. Die genaue Höhe des Schadens ist noch Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)