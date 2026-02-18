Welcher Küchen-Typ sind Sie?

Von der offenen Feuerstelle bis zur lebhaften Schaltzentrale: Die Küche ist meist der essenziellste Teil der Wohnung. Umso individueller muss sie an den Kunden angepasst werden.

Sie gilt als Herz der Wohnung, in der sich mehr abspielt als im Rest der Räume: die Küche. Um sie optimal an Kunden anzupassen, geht Helmut Niederlechner, Innenarchitekt des Fügener Einrichtungshauses Wetscher, mehreren Fragen nach: „Die gewählten Farben und Materialien sind zweifellos wichtig. Doch die Lebensgewohnheiten der Nutzer fallen bei der Planung noch mehr ins Gewicht.“

Wie viele Menschen nutzen die Küche? Kochen sie mehrgängige Menüs oder reicht ihnen eine Tiefkühlpizza?

„Es ist ein Vorurteil, dass viele die Küche nur als Statussymbol sehen, sie hochwertig einrichten, aber kaum einsetzen“, klärt der Küchenspezialist auf. Vielmehr würden ihn in erster Linie Hobbyköche aufsuchen, die sich dem Thema vielseitig widmen: „Neben Thermomix und Brotbackofen werden in deren Küche auch Getreidemühlen oder Kühlschränke mit mehreren Temperaturzonen genutzt.“

Die Küche hinter den Kulissen

Diese stehen meist in der so genannten Hinterküche. Die sei durch eine Türe von der Hauptküche abgetrennt: „Sodass Gäste nur den aufgeräumten Küchenbereich sehen, während im angrenzenden Raum die Speisen zubereitet werden.“ Das Kochen für Bekannte habe sich aber während der letzten Jahre verändert: „Einst war man alleine am Nachmittag für mehrere Stunden mit der Vorbereitung der Speisen beschäftigt. Heute lädt man ein und bereitet alles in der Gruppe zu.“ Darum würden moderne Kochinseln für vier, fünf Leute ausgelegt, die gleichzeitig schneiden, würzen und abschmecken.

Neben der Haupt- und Hinterküche erfreue sich auch die Outdoorküche wachsender Beliebtheit. Die steht im Garten oder auf der Terrasse und ist mit einem modernen Grill ausstaffiert.

Drei Küchen sind in einer Wohnung keine Seltenheit. Die erste sieht repräsentativ sauber aus, die zweite wird zum Arbeiten genutzt, die dritte besteht aus einem Grill am Balkon. © Martin Wetscher