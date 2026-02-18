Gasser verabschiedete ohne Medaille von den Olympischen Spielen

Anna Gasser hat den letzten Olympia-Bewerb ihrer Erfolgskarriere auf Platz zehn beendet. Die Doppel-Olympiasiegerin im Snowboard-Freestyle brachte im Slopestyle keinen Lauf fehlerfrei hinunter und verpasste die erträumte Medaille damit deutlich. Gold in einer von Wind und langsamer Piste beeinflussten Entscheidung im Snowpark von Livigno gewann die 19-jährige Japanerin Mari Fukada vor Zoi Sadowski-Synnott aus Neuseeland und Big-Air-Siegerin Kokomo Murase aus Japan.

Es könnte Gassers letzter Auftritt auf größerer Wettkampfbühne gewesen sein. Die 34-jährige Olympiasiegerin von 2018 und 2022 jeweils im Big Air hat ihr Karriereende offen gelassen. Sich auch eine olympische Slopestyle-Medaille umhängen zu können, war stets ein großes Ziel der Kärntnerin gewesen. Rang sechs 2022 bleibt ihr bestes Ergebnis in vier Slopestyle-Antreten unter den Fünf Ringen. Im Big Air in Italien war die Kärntnerin vor neun Tagen Achte geworden.

Die Slopestyle-Entscheidung war wegen Schneefalls und Windes um einen Tag verschoben worden. „Ich bete für Downhill-Wind und dafür, dass ich im Finale genug Speed habe“, hatte Gasser im Vorfeld gesagt. Günstige Wind- und schnelle Pistenverhältnisse waren für die leichte, ehemalige Turnerin seit jeher Bedingung für ein gutes Ergebnis in dieser Disziplin gewesen.