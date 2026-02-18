Als Russland noch in Schwoich lag

In dem Ort wurde Industriegeschichte geschrieben. Das Zementmuseum erinnert daran.

Von Elke Ruß

Das 1973 verliehene Gemeindewappen mit einem silbernen Zementofen auf blauem Grund verweist auf die Bedeutung von Schwoich in der österreichischen Industriegeschichte: Der Ort war die Geburtsstätte der Zementindustrie im „Kaisertum Österreich“ der Habsburgermonarchie.

In dem gratis zugänglichen Freiluftmuseum beim Ortseingang kann man dieser Epoche nachspüren. Zwei Kalköfen, 1987/88 restauriert, erinnern an die Gründung des Zementwerkes 1842. Die treibende Kraft war der Pionier Franz Kink: 1820 wurde er Straßenmeister in Kufstein und machte Versuche zur Herstellung von gebranntem Kalk. Ein geeignetes Kalkmergel-Lager für den nötigen Rohstoff entdeckte er im Glemmtal in Schwoich. In der Nähe baute er ein Zementwerk.

Heute ist hier alles sauber und grün. © (© Land Tirol/Streng

Heute ist das Freiluftmuseum eine parkähnliche Anlage auf einem kleinen Plateau mit viel Grün. Doch ab 1842 rauchten und staubten hier zunächst zwei Brennöfen, ein Pochwerk und ein Mahlwerk. „Im Russland“ nannte man die Lage des Werkes, abgeleitet vom vielen Ruß aus den zuerst mit Holz und später mit Kohle befeuerten Zementöfen.

Am Anfang wurde so genannter Romanzement hergestellt, den man heute nur mehr für Restaurierungen einsetzt. Es ist kein Zement im heutigen Sinn, sondern ein im Wasser härtendes, also hydraulisches Bindemittel mit einer sehr schnellen Abbindezeit (Wassermörtel). Der Engländer James Parker hatte seinen „Romancement“ bereits 1796 patentieren lassen. Beim Namen griff Parker auf die Römer zurück, die ab dem 3. Jh. v. Chr. eine betonähnliche Sub­stanz bzw. ein bestimmtes Herstellungsverfahren nutzten, das auch Gussmauerwerk bzw. Römischer Beton genannt wird.

Die Jahresproduktion in Schwoich belief sich in der ersten Zeit auf 70 Eisenbahnwaggons. Später wurde die Produktionsstätte durch neue Zementöfen nahe der Weißach-Brücke erweitert. Die Jahresproduktion von 33 Tonnen Romanzement um 1845 konnte so auf 3000 Tonnen gesteigert werden. Ab 1852 schufteten hier laut dem Österreichischen Kulturatlas 150 Arbeiter im Schichtbetrieb, der Ausstoß stieg auf 8000 Tonnen im Jahr.

Pferde für den Transport

Noriker zogen den Bruchstein zu den Öfen. Die Kollergänge zum Zerkleinern und Zermahlen der gebrannten Steine in den Zementmühlen wurden durch Kammräder aus Holz und teils durch Wasserräder mit acht Metern Durchmesser angetrieben. Senkrecht dazu drehten sich zwei Steinräder mit Eisenbeschlag.

