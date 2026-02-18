Musizieren in kleinen Gruppen: Bezirkswettbewerb findet in Nußdorf-Debant statt

Am Sonntag, dem 22. Februar 2026, verwandelt sich der Kultursaal Debant in eine Bühne für Osttirols Musiknachwuchs. Von 13 bis 18 Uhr findet dort der Bezirkswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" statt. 13 Ensembles präsentieren ihr Können vor einer Fachjury.

Nußdorf-Debant – Der Wettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" ist eine wichtige Initiative. Der Österreichische Blasmusikverband organisiert ihn alle zwei Jahre. Ziel ist es, das Musizieren in kleineren Besetzungen zu fördern. Dies ergänzt das traditionelle Spiel in Musikkapellen.

Insgesamt stellen sich 16 Ensembles aus Osttirol der Herausforderung. Dreizehn dieser Gruppen zeigen ihr Können im Kultursaal Debant. Die Musiker sind in verschiedene Altersstufen eingeteilt, zu hören sind Holz- und Blechblasinstrumente in unterschiedlichen Besetzungen.