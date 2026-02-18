Vorfälle in Tiroler Luxushotel
Debatte um Gewalt gegen Lehrlinge: „Gibt Küchenchefs, die sich wie Kaiser aufführen“
Kochlehrlinge wurden im Interalpen in Telfs von ihren Vorgesetzten sexuell belästigt, erniedrigt und körperlich angegriffen. Als Folge hat das Fünf-Sterne-Hotel vier Führungskräfte entlassen.
© iStockphoto
Übergriffe, Erniedrigungen, ein Klima der Angst. Ist das, was Lehrlinge im Hotel Interalpen erleben mussten, die krasse Ausnahme? Oder hat es System? Und was macht der Fall mit dem Ruf der Ausbildung? Eine Annäherung.