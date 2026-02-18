Snowboarder in Kals fuhr Skifahrerin nieder und flüchtete
Kals am Großglockner – Nach einem Skiunfall mit Fahrerflucht im Großglockner-Resort Kals/Matrei am Mittwoch sucht die Polizei einen unbekannten Snowboarder. Eine 37-jährige Österreicherin wurde verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Piste „Rote 19“, rund 100 Meter unterhalb der Bergstation. Die Skifahrerin wurde laut Polizei bei einem Linksschwung plötzlich von hinten von einem Snowboarder erfasst, verlor beide Ski und stürzte. „Der Snowboarder stellte sich wieder auf und setzte als Teil einer ca. vierköpfigen Snowboardgruppe seine Fahrt unbeirrt fort“, so die Polizei. Die 37-Jährige konnte zunächst selbst ins Tal fahren, verständigte später wegen starker Schmerzen die Rettung. Sie wurde ambulant im Krankenhaus Lienz behandelt.
Der gesuchte Snowboarder ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat einen rötlichen Stoppelbart und sprach kein Deutsch. Die Polizeiinspektion Lienz bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich unter der Telefonnummer 059133/7230 melden. (TT.com)