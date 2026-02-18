Überholmanöver endete mit Crash auf Pitztalstraße: Polizei sucht Zeugen

Wenns – Bei einem Verkehrsunfall auf der Pitztalstraße (L16) sind am Mittwoch zwei Frauen leicht verletzt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr im Ortsgebiet, als eine 43-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in eine Hauseinfahrt abbog. Gleichzeitig setzte ein 64-jähriger Österreicher zum Überholen an und versuchte, sowohl den vor ihm fahrenden Wagen als auch das abbiegende Fahrzeug zu überholen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem 64-Jährigen und der 43-Jährigen.

43-Jährige und Beifahreirn verletzt

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und kamen in der Einfahrt zum Stillstand. Die Lenkerin sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 64-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt.