Was es zu beachten gilt
Meisterin ihres Fachs erklärt: Wie Fasten zum Genuss und nicht zur Qual wird
Die kirchliche Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch und dauert bis Ostern. Ob religiös oder nicht, viele nutzen die Zeit zum Verzicht.
© imago
Mit dem Aschermittwoch beginnt die kirchliche Fastenzeit. Aber auch ohne religiöse Gründe nutzen viele die Zeit für eine Kur. Was hauptsächlich nach Verzicht klingt, kann auch zum Genuss werden. Wie das zum Beispiel mit einer Hildegard-Fastenkur gelingt, lesen Sie hier.