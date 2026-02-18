Fotokalender bringt Rekordspende für Osttiroler Trauerwerkstatt

Ein Fotokalender mit Motiven aus Osttirol hat eine Rekordsumme für die Trauerwerkstatt Osttirol gesammelt. Insgesamt 2.700 Euro konnten durch den Verkauf des Kalenders, gestaltet von Philipp Brunner und dem Fotoclub Lienz, erzielt werden. Das Geld kommt kostenlosen Angeboten der Trauerbegleitung zugute.

Lienz – Philipp Brunner, Freier Berufsfotograf aus Lienz, initiierte den Kalender "Osttirol der Augenblick im Fokus". Er entwickelte die Idee zusammen mit dem Fotoclub Lienz. Ziel war es, Geld für soziale Zwecke zu sammeln. Der A3-Kalender für 2026 zeigt zwölf Landschaftsfotos aus Osttirol.

Der Verkauf begann Mitte November 2025. Er erfolgte online über Social Media und die Webseite von Brunner Images. Dabei sammelten die Beteiligten 2700 Euro für die Trauerwerkstatt Osttirol. Dies markiert einen neuen Spendenrekord.

Bei der Spendenübergabe: Sandra Lassnig (Fotoclub Lienz), Marlies Gliber (Fotoclub Lienz), Philipp Brunner (Brunner Images), Alberta Sturm-Frauenschuh (Trauerwerkstatt Osttirol), Barbara Klaunzer (Trauerwerkstatt Osttirol), Günter Bauernfeind (Fotoclub Lienz), Michaela Waltl (Fotoclub Lienz), Wolfgang Fritsch (Fotoclub Lienz) und Sonja Klaunzer (Fotoclub Lienz), © Brunner-Images.at

Kürzlich übergaben die Initiatoren den Betrag symbolisch. Alberta Sturm-Frauenschuh und Barbara Klaunzer von der Trauerwerkstatt Osttirol nahmen ihn entgegen. Einige beteiligte Fotografen waren ebenfalls anwesend. Alberta Sturm-Frauenschuh zeigte sich überrascht. „Wir freuen uns sehr über die große Spendensumme“, sagte sie. „Wir hatten mit 500 Euro gerechnet, dass es schlussendlich 2700 Euro wurden, ist großartig. Wir können das Geld gut gebrauchen. Viele unserer Angebote sind kostenlos. Uns ist wichtig, dass finanzielle Gründe niemanden von der Trauerbegleitung abhalten.“

Der Kalender zeigt vielfältige Osttiroler Landschaften. Darunter sind Motive wie "Lavant im Wintermärchen" von Sandra Lassing (vom Fotoclub Lienz) und "Nebeldach über Lienz" von Günter Bauernfeind (vom Fotoclub Lienz). Auch "Isel der Gletscherfluss" von Ernst Zeiner und "Schloss Bruck im Teich" von Michael Breschan zieren die Monatsblätter.

© Wolfgang Fritsch