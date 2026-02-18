Lawinengefahr: Risse im Schnee breiten sich schneller aus als bisher angenommen

Experimente in der Schweiz können die Lawinenvorhersage verbessern. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Riss ausbreite, beeinflusse die Größe der Lawine.

Davos, Schweiz – Das Schweizer Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) befasst sich auf wissenschaftliche Weise mit dem Winter-Phänomen. Eine aktuelle Reihe an Experimenten zeigt, dass sich Risse in der Schneedecke mit über 100 Metern pro Sekunde ausbreiten. Die Erkenntnisse könnten die Lawinenvorhersage verbessern, denn die Geschwindigkeit, mit der sich ein Riss ausbreite, beeinflusse die Größe einer Lawine.

Die Forschenden vermuten, dass es bei schnellen Rissen seltener zu einem Rissstillstand kommt, was tendenziell zu größeren Lawinen führt. Ein besseres Verständnis dieser Prozesse könnte helfen, die Lawinengröße abzuschätzen und vorherzusagen. Dies ist laut dem SLF sowohl für die Einordnung in die unterschiedlichen Gefahrenstufen relevant, als auch um die Gefährdung von Objekten abzuschätzen.

Aufwendige Experimente

Zu der neuen Erkenntnis gelangte das Forschungsteam um den SLF-Wissenschaftler Bastian Bergfeld mit aufwendigen Feldexperimenten in Davos Platz. Über mehrere Jahre hinweg wurden an einem eigens präparierten Testhang unter kontrollierten Bedingungen Lawinen ausgelöst. Die Forschenden trennten dafür Schneefelder ab und lösten gezielt Brüche aus, deren Ausbreitung sie mit Hochgeschwindigkeitskameras filmten.

Die Auswertungen zeigten, dass sich die Risse mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Metern pro Sekunde ausbreiten. Bisher ging die Wissenschaft von Geschwindigkeiten zwischen 20 und 80 Metern pro Sekunde aus. Die Geschwindigkeit von 130 Metern pro Sekunde liegt auch über der theoretischen Grenze für diesen Vorgang, der sogenannten Scherwellengeschwindigkeit. Laut den Forschenden dürfte die Schwerkraft am Hang für die Geschwindigkeit verantwortlich sein.

Die Resultate veröffentlichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Communications. Die Experimente fanden unter kontrollierten Bedingungen statt. Offen ist laut den Wissenschafter:innen noch, wie häufig diese schnelle Rissausbreitung in der Natur vorkommt. Auch die genaue Rolle der Schneedeckeneigenschaften in diesem Prozess muss weiter erforscht werden. (APA, TT.com)