Österreichische Medaillenhoffnung trauert vor letztem Olympia-Start um ihre Oma

Bei ihren bisherigen Starts bei den Olympischen Spielen blieb Langlauf-Ass Teresa Stadlober noch ohne Medaille. Am Abschlusstag am kommenden Sonntag will die Salzburger im 50-km-Rennen im klassischen Stil zuschlagen.

Doch für das österreichische Langlauf-Aushängeschild wird das Rennen nicht nur körperlich, sondern auch mental eine Herausforderung werden. Wie Stadlober auf Instagram bekanntagab, ist ihre Oma verstorben. „Am Montag hast du deine Augen für immer geschlossen, ohne Schmerzen, so wie du es dir immer gewünscht hast. Wir sind unendlich traurig, aber auch unendlich dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre, für all deine Liebe und alles, was du uns mitgegeben hast“, schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild.