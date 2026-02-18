Totes Kleinkind und schwer verletzte Mutter in Niederösterreich gefunden

Groß Gerungs – In einer Wohnung im niederösterreichischen Groß Gerungs sind am späten Mittwochnachmittag ein totes Kleinkind und seine schwer verletzte Mutter entdeckt worden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage mit. Das Kind war 15 Monate alt.

In der Waldviertler Stadtgemeinde dauerten am Abend die Erhebungen an. Das Landeskriminalamt war mit dem Bereich Leib/Leben und der Tatortgruppe an der Arbeit. Die Spurensicherung war im Gang, zudem liefen erste Befragungen. Nähere Details gab die Polizei unter Hinweis auf die Ermittlungstätigkeit der Kriminalisten vorerst nicht bekannt. (APA)