Verkleidete Polizisten schnappen Handydiebe bei Rio-Karneval
Als Figuren aus der Serie "Haus des Geldes" verkleidete Zivilpolizisten haben beim Straßenkarneval in Rio de Janeiro mutmaßliche Handydiebe auf frischer Tat festgenommen. Die Beamten trugen die aus der Serie bekannten roten Overalls und Masken, um sich unauffällig unter die Feiernden zu mischen, wie die Polizei mitteilte. Mit Unterstützung einer Drohne beobachteten sie, wie eine Frau einer Person das Handy aus der Hand riss und es an einen Komplizen weitergab.
Die Ermittler griffen ein und fanden bei dem Duo fünf gestohlene Mobiltelefone. Handy-Diebstähle gehören zu den häufigsten Delikten während des Karnevals in Rio. In den dicht gedrängten Straßenblocks nutzen Täter nach Angaben der Behörden das Gedränge aus, um Mobiltelefone zu entreißen oder unbemerkt aus Taschen zu stehlen.
Auch in anderen Bundesstaaten setzen die Behörden auf verkleidete Ermittler. In São Paulo nahmen Zivilpolizisten, die als Figuren der Zeichentrickserie "Scooby-Doo" verkleidet waren, im Zentrum der Stadt drei Verdächtige fest. Die Beamten mischten sich unter die Menge und stellten acht gestohlene Mobiltelefone sicher.