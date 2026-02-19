Rubio trifft Netanyahu Ende kommender Woche in Israel

US-Außenminister Marco Rubio will sich US-Regierungskreisen zufolge Ende kommender Woche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu Gesprächen treffen. Dafür wolle Rubio am 28. Februar nach Israel reisen, teilte ein ranghoher Beamter seines Hauses mit. Konkrete Details zu den geplanten Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt. Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bisher ohne greifbare Fortschritte.

Teheran dämpfte die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aus US-Regierungskreisen hieß es, dass Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Von einem ranghohen Regierungsbeamten hieß es, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit "detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären".

Erst vergangene Woche hatte sich Netanyahu mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Dabei habe der Republikaner darauf "bestanden", dass die Verhandlungen mit Teheran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal möglich sei, teilte Trump danach mit.