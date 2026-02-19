- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Vernunft macht Pause im Klassenzimmer
Kommentarvon Peter Nindler
Wer im Schulwesen etwas ändern möchte, muss das politische Einmaleins beherrschen und beharrende Kräfte überwinden. An beidem scheitert derzeit Bildungsminister Wiederkehr.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten