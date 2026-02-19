Anzeige eingebracht
Zu niedriger Pachtpreis: Landwirtschafts-Ministerium weist Vorwürfe zurück
Seit 2024 ist die ehemalige Landwirtschaftsschule in Kematen an einen ortsansässigen Bauern verpachtet. Jetzt liegt eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft vor.
© Daniel Liebl
Wegen der Verpachtung der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Kematen gibt es eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Darin wird der Pachtpreis als zu niedrig und Freunderlwirtschaft kritisiert. Das Landwirtschaftsministerium weist das zurück.