Zu niedriger Pachtpreis: Landwirtschafts-Ministerium weist Vorwürfe zurück

Seit 2024 ist die ehemalige Landwirtschaftsschule in Kematen an einen ortsansässigen Bauern verpachtet. Jetzt liegt eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft vor.
Peter Nindler

Wegen der Verpachtung der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Kematen gibt es eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Darin wird der Pachtpreis als zu niedrig und Freunderlwirtschaft kritisiert. Das Landwirtschaftsministerium weist das zurück.