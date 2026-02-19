Grob fahrlässige Tötung
Freundin am Glockner erfroren: Angeklagter (37) schuldig gesprochen
In der Nacht auf den 19. Jänner 2025 erfror die 33-jährige Freundin des Angeklagten knapp unterhalb des Gipfels. Am Donnerstag musste sich der Mann vor Gericht verantworten – im Hintergrund sein Anwalt Kurt Jelinek.
© TT/Falk, foto-webcam.eu
Im aufsehenerregenden Prozess um den Tod einer Frau am Großglockner fiel am Donnerstagabend nach einer 13-stündigen Verhandlung das Urteil gegen ihren 37-jährigen Alpinisten-Freund. Ihm wurde eine Mitschuld am tragischen Unglück gegeben. Dem Urteil ging ein langer Prozesstag voraus, in dem 14 ZeugInnen zu Wort kamen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.