Angeklagter „nicht schuldig“
Prozess um Glockner-Drama läuft: Nun sind die Zeugen am Wort
In der Nacht auf den 19. Jänner 2025 erfror die 33-jährige Freundin des Angeklagten knapp unterhalb des Gipfels. Heute muss sich der Mann vor Gericht verantworten – im Hintergrund sein Anwalt Kurt Jelinek.
© TT/Falk, foto-webcam.eu
Nach den Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft wurde der 37-jährige Angeklagte befragt. Er bekennt sich nicht schuldig. Nun sind die 14 Zeuginnen und Zeugen am Wort, unter anderem die Eltern der Verstorbenen. Wir berichten laufend.