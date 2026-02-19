Urteil im Glockner-Drama: Angeklagter zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt

Nach den Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft wurde der 37-jährige Angeklagte befragt. Er bekennt sich nicht schuldig. Nach dem Angeklagten waren 14 ZeugInnen, darunter unter anderem die Ex-Freundin des Mannes und Alpin-Sachverständiger Walter Würtl am Wort. Am späten Abend wurde von Richter Norbert Hofer das Urteil verkündet. Der 37-Jährige wurde zu fünf Monate bedingter Haft und einer Geldstrafe von 9600 Euro verurteilt.