Grob fahrlässige Tötung

Urteil im Glockner-Drama: Angeklagter zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt

In der Nacht auf den 19. Jänner 2025 erfror die 33-jährige Freundin des Angeklagten knapp unterhalb des Gipfels. Am Donnerstag musste sich der Mann vor Gericht verantworten – im Hintergrund sein Anwalt Kurt Jelinek.
© TT/Falk, foto-webcam.eu
Irene RappReinhard Fellner

Von Irene Rapp, Reinhard Fellner

Nach einer 13-stündigen Verhandlung wurde am Donnerstagabend der 37-jährige Alpinist zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 9600 Euro verurteilt. Richter Norbert Hofer sah es als erwiesen an, dass der Mann eine Mitschuld am Tod seiner Lebensgefährtin trug. Dem Urteil ging ein langer Prozesstag voraus, in dem 14 ZeugInnen zu Wort kamen.