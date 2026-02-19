Urteil im Glockner-Drama: Angeklagter zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt

Nach einer 13-stündigen Verhandlung wurde am Donnerstagabend der 37-jährige Alpinist zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 9600 Euro verurteilt. Richter Norbert Hofer sah es als erwiesen an, dass der Mann eine Mitschuld am Tod seiner Lebensgefährtin trug. Dem Urteil ging ein langer Prozesstag voraus, in dem 14 ZeugInnen zu Wort kamen.