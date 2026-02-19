Skifahrerin nach Kollision am Zettersfeld schwer verletzt, Unbekannter beging Fahrerflucht

Die 57-Jährige wurde von hinten angefahren und schwer verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nußdorf-Debant – Im Skigebiet Zettersfeld wurde eine 57-Jährige am Mittwoch auf der Familienabfahrt von einem unbekannten Skifahrer angefahren. Dabei kamen beide Wintersportler zu Sturz. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr kurz vor der Abfahrt zur Osthang-Umfahrung.

Während die Frau schwer verletzt liegen blieb, richtete sich der Zweitbeteiligte wieder auf. „Er zog sich seine Skier an und fuhr weiter, ohne Hilfe zu leisten und seine Daten bekannt zu geben“, teilte die Polizei mit. Die Deutsche wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sillian (Tel. 059133/7238) zu melden.

Beschreibung des Mannes: