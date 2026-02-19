Mehr als 1000 Euro weg: Tiroler wurde Opfer von SMS-Betrug

Reutte – Ein 60-jähriger Österreicher wurde am Mittwochvormittag in Reutte Opfer eines Trick-Betruges. Ein bisher unbekannter Täter hatte dem Mann eine SMS-Nachricht geschickt, in der ihm vorgetäuscht wurde, es handle sich um seinen Sohn mit neuer Telefonnummer und er möge ihn auf WhatsApp kontaktieren.