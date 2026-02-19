Anzeige erstattet
Mehr als 1000 Euro weg: Tiroler wurde Opfer von SMS-Betrug
Reutte – Ein 60-jähriger Österreicher wurde am Mittwochvormittag in Reutte Opfer eines Trick-Betruges. Ein bisher unbekannter Täter hatte dem Mann eine SMS-Nachricht geschickt, in der ihm vorgetäuscht wurde, es handle sich um seinen Sohn mit neuer Telefonnummer und er möge ihn auf WhatsApp kontaktieren.
Im Zuge des darauffolgenden Chats ließ sich der 60-Jährige dazu verleiten, einen hohen vierstelligen Eurobetrag auf ein angegebenes Konto zu überweisen. Später erstattete der Österreicher Anzeige, die Ermittlungen laufen. (TT.com)