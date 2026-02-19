In Klinik geflogen
15-Jährige geriet bei Skiunfall im Zillertal über Pistenrand hinaus und blieb verletzt liegen
Hippach – Eine 15-Jährige wurde am Mittwoch bei einem Skiunfall im Zillertal verletzt. Das Mädchen aus Deutschland war gegen 14 Uhr auf der schwarzen Piste Nr. 12 (Devils Run) im Skigebiet Horberg in Hippach-Schwendberg unterwegs, als sie selbst zu Sturz kam.
Die Jugendliche geriet über den Pistenrand hinaus und blieb im freien Skiraum im Bereich von Sträuchern liegen. Die 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)