Kapitän Dablander schoss Silz Bulls zum Tiroler Eishockey-Titel: „Mein schönstes Tor“

Der neue Meister der Tiroler Tiroler Eishockey Liga heißt Silz Bulls. Es war für die Oberländer der erste Titel seit vielen Jahren. Mit Lokalmatador Philipp Dablander wurde ein Verteidiger zum Helden. In der Ö-Eishockey-Liga ruhen die Tiroler Hoffnungen nur noch auf den Kufsteiner Drachen.