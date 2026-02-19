Fragen für Nostalgiker
Das große Film-Quiz: Wie gut kennt ihr die Kino-Hits der 90er?
Jurassic Park (1993), Titanic (1998), Forrest Gump (1994) und mehr: Einige der bekanntesten Werke der Filmgeschichte liefen in den 1990er-Jahren in den Kinos.
© imago/EntertainmentPictures (1), AFP/Paramount Pictures/20th Century Fox (1), imago images/Mary Evans (1)
Die 90er waren nicht nur das Jahrzehnt der Boybands und des Grunge, sondern auch eine goldene Ära für das Kino. Testet in unserem Quiz, wie gut ihr euch an die Film-Highlights von damals erinnert!
Filme der 90er-Jahre
Von "Pulp Fiction“ bis "Titanic“: Wie gut erinnert ihr euch an die Filme der 1990er-Jahre?
Frage 1 von 20:
Welcher Gegenstand wird im Film "American Beauty" (1999) zum Symbol für die Schönheit des Alltäglichen?