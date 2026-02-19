Eine halbe Minute Rückstand: Kombi-Team braucht für Medaille Aufholjagd in der Loipe

Österreichs Kombinierer-Duo Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter muss im Langlauf-Rennen des olympischen Teamsprints am Donnerstag (14.00 Uhr) im Val di Fiemme aufholen, um noch ins Medaillenrennen einzugreifen. Die beiden Mitfavoriten liegen nach dem Springen nur auf Rang fünf. 29 Sekunden fehlen auf Spitzenreiter Deutschland. Die sehr laufstarken Norweger sind 13 Sekunden hinter den Deutschen Zweiter. Vor Österreich liegen auch noch Japan (+21 Sek.) und Finnland (+27).

Auf den Bronzerang fehlen Rettenegger und Lamparter damit acht Sekunden. Auf der Großschanze in Predazzo herrschten schwierige Bedingungen. Zum teils starken Schneefall mit langsamer Spur und schlechter Sicht kam teilweise auch noch drehender Wind. Rettenegger hatte vor allem mit der Anlaufgeschwindigkeit Probleme, landete als Sechster in seinem Durchgang nur bei 116 Metern. Lamparter bekam nach einem 124-Meter-Satz nur noch eine weitere Sekunde Rückstand auf Deutschland aufgebrummt.

„Eine Medaille ist sicher noch drinnen. Es wird ein sehr hartes Rennen mit diesen Bedingungen“, meinte Lamparter, der im Teamsprint 2021 bereits Weltmeister war. „Das Gute an der Kombination ist: Wenn man eine Sportart versaut, hat man noch eine zweite, um das gutzumachen. Wir werden alles daran setzen. Wir werden es probieren, dass wir die Attacke nach vor setzen.“