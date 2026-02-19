Medaillen-Hattrick perfekt: Lamparter gewann mit Rettenegger trotz Sturz Bronze

Das Finale im Teamsprint der Nordischen Kombination war an Dramatik kaum zu überbieten. Österreich durfte am Ende über Bronze und die bereits 18. Medaille jubeln. Gold ging an Norwegen, Silber holte Finnland.

Johannes Lamparter machte am Donnerstag den Medaillen-Hattrick bei den Olympischen Winterspielen 2026 perfekt. Der Tiroler holte gemeinsam mit Stefan Rettenegger im Teamsprint der Nordischen Kombination die Bronzemedaille. Das rot-weiß-rote Duo musste sich lediglich Norwegen und Finnland geschlagen geben.

Die beiden 24-jährigen Österreicher hatten dabei in der Loipe ordentlich Rückstand aufzuholen. Nach dem Sprungdurchgang lagen Lamparter/Retteneger 29 Sekunden hinter den zur Halbzeit führenden Deutschen, Norwegen, Japan und Finnland nur auf Rang fünf.

Dieses Quintett schloss sich im finalen 2x7,5-km-Langlauf nach vier Kilometern zusammen und machte die Medaillen unter sich aus. Nach einem Sturz von Vinzenz Geiger waren Deutschland und Japan aus dem Rennen. Das gleiche Missgeschick passierte später auch Rettenegger. So machten sich Finnland und Norwegen den Sieg untereinander aus, Lamparter lief als Schlussläufer souverän Platz drei nach Hause.

Video | Sturz von Rettenegger

„Es klingt schon cool, wenn man sagen darf, man ist Medaillengewinner bei Olympia“, freute sich Rettenegger. Bei seinem Sturz sei ihm kurz das Herz in die Hose gerutscht: „Aber ich bin cool geblieben, habe mir eine Sekunde genommen und den Rhythmus wieder gefunden. Darauf bin ich stolz.“

Lamparter resümierte zufrieden: „Drei Bewerbe, drei Medaillen, da geht schon ein Kindheitstraum in Erfüllung.“ Die Voraussetzungen seien schwierig gewesen: „Es war heute leider nicht alles so angerichtet, wie man sich das erhofft. Mit den Bedingungen war es sehr schwierig. Wir haben gefightet, gefightet und gefightet.“

Liegl: „Werbung für den Sport“

„Schade, dass es sich nicht für ganz vorne ausgegangen ist. Man kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben es sehr gut gemacht“, lobte der Sportdirektor der Nordischen im ÖSV, Florian Liegl. „Das war ein sehr spannendes Rennen und Werbung für den Sport.“ Der Kombination droht bekanntlich das Aus bei den kommenden Olympischen Spielen in Frankreich.

Für Lamparter war es nach zweimal Silber in den Einzelbewerben die dritte Medaille bei den Winterspielen in Mailand/Cortina. Der Salzburger Retteneger jubelte über sein erstes Olympia-Edelmetall. Oftebro stieg mit der dritten Goldenen zum unumstrittenen Star der Kombinierer-Bewerbe auf und egalisierte auch die Bestmarke von Landsmann Jörgen Graabak, der ebenfalls bei insgesamt vier Olympiasiegen hält.