Shaolin-Mönche live in Kufstein: Eine Reise in die Welt des Kung Fu

Am 24. März öffnet der Stadtsaal Kufstein seine Türen für ein außergewöhnliches Ereignis: Die weltbekannten Mönche des Shaolin Kung Fu präsentieren ihre faszinierende Show „Shamis Weg nach Shaolin“. Es wird eine Reise in eine über 1.500 Jahre alte Tradition.

Kufstein – Die Aufführung in Kufstein erzählt die Geschichte des jungen Shami. Er begibt sich auf den harten Weg der Ausbildung. Das Publikum erlebt dabei hautnah die beeindruckenden Fähigkeiten der Mönche. Diese zeigen eine meisterhafte Körperbeherrschung.

Dabei zerbrechen Eisenstangen auf ihren Körpern. Speere prallen scheinbar mühelos ab. Stöcke zerschellen durch die meisterhafte Kontrolle des Hard Qi Gong. Dies ist das Ergebnis jahrzehntelangen Trainings und höchster Disziplin. Es ist eine Demonstration unglaublicher Stärke.

Videos aus dem Kloster

Authentische Videoeinspielungen gewähren zusätzliche Einblicke in den Alltag der Mönche. Diese wurden im Original-Kloster in China gedreht. Sie zeigen Mutproben und Grenzerfahrungen. Auch die tiefe Verbindung zwischen Meister und Schüler wird deutlich.

Ein besonderer Teil der Show ist die interaktive Komponente. Die Mönche laden das Publikum zu einfachen Atem- und Konzentrationsübungen ein. Dies vermittelt, wie geistige Stärke wirken kann. Es ist ein inspirierender Moment für alle Zuschauer.

Nicht nur Kampfkunst-Demonstration

Die Show ist mehr als eine reine Kampfkunst-Demonstration. Sie ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Sie bietet Inspiration und faszinierende Einblicke in eine alte Lehre. Besucher können sich auf eine unvergessliche Vorstellung freuen. (TT)