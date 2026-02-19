Leberkässemmel ade
Mittagstisch in Reutte: Wenn der Direktor höchstpersönlich Tortellini auf den Teller schöpft
Mittagstisch am Gymnasium Reutte – Direktor Christian Meßmer und Professorin Gudrun Pohler-Hassa greifen selbst zur Schöpfkelle. Zum Lokalaugenschein fand sich auch der Essenslieferant ein: Der Heimleiter des Seniorenzentrums Reutte, Wolfgang Broll und Bürgermeister Günter Salchner (r.) .
© Helmut Mittermayr
Erstmals in der 60-jährigen Geschichte des Reuttener Gymnasiums gibt es einen Mittagstisch. Das Essen kommt täglich vom Seniorenzentrum.